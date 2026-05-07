Возрастное ограничение 18+
За похищение человека из‑за долга в 1500 рублей будут судить жителя Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить 42‑летнего местного жителя, который, по версии следствия, осенью прошлого года похитил и избил своего знакомого из‑за того, что тот не возвращал ему взятые в долг 1500 рублей.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, 19 октября 2025 года в посёлке Уралец обвиняемый сломал ребра своему знакомому, затем затолкал его в багажник машины и вывез в безлюдное место, где удерживал, требуя вернуть деньги. Позже, когда мужчина отвлёкся, «пленник» сумел сбежать.
Известно, что у обвиняемого ранее были проблемы с законом. Он вышел на свободу в 2025 году после 14‑летнего срока за убийство.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, 19 октября 2025 года в посёлке Уралец обвиняемый сломал ребра своему знакомому, затем затолкал его в багажник машины и вывез в безлюдное место, где удерживал, требуя вернуть деньги. Позже, когда мужчина отвлёкся, «пленник» сумел сбежать.
Известно, что у обвиняемого ранее были проблемы с законом. Он вышел на свободу в 2025 году после 14‑летнего срока за убийство.
«Дело готовится к слушанию, решается вопрос о назначении даты судебного заседания»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
07 мая 2026
07 мая 2026