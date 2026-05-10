На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
Фото: МЧС России по Свердловской области
На горе Качканар завершились поиски 20-летней туристки из Подмосковья, которая отправилась в поход одна и потерялась в горах. Сообщение о пропаже девушки поступило на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части через систему 112. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Для поисков сформировали группу из сотрудников МЧС, полиции и волонтеров. Спасатели обследовали местность на автомобиле, квадроцикле и пешком. Работу осложняли плохая погода, дождь, густой туман и снежный покров, сохранившийся в горной местности.
Сначала поисковики прибыли по координатам, которые девушка передала по телефону, однако там ее не оказалось. Спасатели пытались привлечь внимание туристки громкими сигналами, но безрезультатно.
Позже потерявшаяся смогла снова связаться с ЕДДС и отправить обновленные координаты своего местонахождения. После этого поисковая группа возобновила поиски уже в новом районе. Поздним вечером, несмотря на темноту и туман, девушку удалось обнаружить.
По данным МЧС России по Свердловской области, поисково-спасательная операция завершилась успешно. Также в ведомстве напомнили, что туристические маршруты необходимо заранее регистрировать в МЧС перед выходом в поход.
