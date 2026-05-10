На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На горе Качканар завершились поиски 20-летней туристки из Подмосковья, которая отправилась в поход одна и потерялась в горах. Сообщение о пропаже девушки поступило на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части через систему 112. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Для поисков сформировали группу из сотрудников МЧС, полиции и волонтеров. Спасатели обследовали местность на автомобиле, квадроцикле и пешком. Работу осложняли плохая погода, дождь, густой туман и снежный покров, сохранившийся в горной местности.Сначала поисковики прибыли по координатам, которые девушка передала по телефону, однако там ее не оказалось. Спасатели пытались привлечь внимание туристки громкими сигналами, но безрезультатно.Позже потерявшаяся смогла снова связаться с ЕДДС и отправить обновленные координаты своего местонахождения. После этого поисковая группа возобновила поиски уже в новом районе. Поздним вечером, несмотря на темноту и туман, девушку удалось обнаружить.По данным МЧС России по Свердловской области, поисково-спасательная операция завершилась успешно. Также в ведомстве напомнили, что туристические маршруты необходимо заранее регистрировать в МЧС перед выходом в поход.Мероприятие для возрастной категории 18+