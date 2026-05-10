На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду

11.26 Суббота, 16 мая 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
На горе Качканар завершились поиски 20-летней туристки из Подмосковья, которая отправилась в поход одна и потерялась в горах. Сообщение о пропаже девушки поступило на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части через систему 112. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Для поисков сформировали группу из сотрудников МЧС, полиции и волонтеров. Спасатели обследовали местность на автомобиле, квадроцикле и пешком. Работу осложняли плохая погода, дождь, густой туман и снежный покров, сохранившийся в горной местности.

Сначала поисковики прибыли по координатам, которые девушка передала по телефону, однако там ее не оказалось. Спасатели пытались привлечь внимание туристки громкими сигналами, но безрезультатно.

Позже потерявшаяся смогла снова связаться с ЕДДС и отправить обновленные координаты своего местонахождения. После этого поисковая группа возобновила поиски уже в новом районе. Поздним вечером, несмотря на темноту и туман, девушку удалось обнаружить.

По данным МЧС России по Свердловской области, поисково-спасательная операция завершилась успешно. Также в ведомстве напомнили, что туристические маршруты необходимо заранее регистрировать в МЧС перед выходом в поход.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
17:20 Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
17:03 В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
16:44 Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
15:47 В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
15:19 В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»
15:04 В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей
14:33 Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая
13:49 В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
12:31 Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека
11:26 На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
21:04 Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам
20:56 В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии
20:32 За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
19:40 Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
19:13 В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты
19:10 В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр
17:50 Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
17:39 В столице Урала рассмотрят дело о мошеннических махинациях с кредитами на 30 миллионов
17:01 За похищение человека из‑за долга в 1500 рублей будут судить жителя Нижнего Тагила
16:33 Свердловская полиция через СМИ нашла жертву телефонных аферистов
16:03 Почти 40 электросамокатчиков поймали на нарушении ПДД в Екатеринбурге
15:44 В Кушве экс‑директору МУП «Теплодом» Фучкину продлили содержание в СИЗО
15:09 Два ДТП с детьми произошли в Екатеринбурге
14:21 В Нижнем Тагиле на форуме «Есть результат» обсудили подготовку кадров и развитие импортозамещающих производств
14:09 От здания екатеринбургской мэрии отпал кусок карниза
13:27 Свердловский школьник выиграл отбор ГИТИС в рамках «Поколения М»
