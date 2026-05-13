Свердловская полиция через СМИ нашла жертву телефонных аферистов
Кадр из видео, предоставленного Валерием Горелых
Как рассказали Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, женщина передала «курьерше» более двух миллионов рублей, а когда осознала, что стала жертвой обмана, опустила руки, полагая, что уже не вернёт свои деньги. Однако недавно она наткнулась на новость в одном из пабликов, из которой узнала, что предполагаемая сообщница аферистов задержана, а её деньги находятся у полиции.
Сыщики знали о потерпевшей лишь то, как она была одета, и потому обратились к СМИ, указав приметы, время и место, где она отдала свои накопления.
«В ближайшее время, после проведения полицией необходимых следственных действий, ей вернут похищенное»,
– заверил Горелых.
О подозреваемой известно, что дома у неё остались супруг и двое детей. Их она оставила под предлогом трудоустройства на хорошую работу. Её также подозревают примерно в десяти эпизодах мошенничества в Московской области.
