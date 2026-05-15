Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместитель главы Тавдинского муниципального округа Константин Баранов попал под статью Кодекса об административных правонарушениях РФ. Основанием для привлечения чиновника к ответственности стало дорожно-транспортное происшествие.Инцидент произошёл 6 апреля 2026 года в 10.30. Баранов, являясь участником ДТП, не выполнил обязанности, предписанные Правилами дорожного движения: вместо того чтобы действовать согласно регламенту, он убрал с места происшествия свой автомобиль. Тем самым чиновник нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации.По данному факту было вынесено постановление начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Тавдинский». На основании части 1 статьи 12.27 КоАП РФ Константину Баранову назначили наказание в виде административного штрафа. Сумма взыскания составила 1000 рублей.Однако надзорное ведомство усмотрело в действиях чиновника признаки более серьёзного правонарушения. Речь идёт о части 2 той же статьи 12.27 КоАП РФ. Постановление должностного лица было опротестовано в суде. Тавдинский районный суд изучил материалы дела и выслушал доводы сторон. В итоге постановление отменили, а дело вернули на новое рассмотрение. Если вина Константина Баранова будет установлена по более тяжкой статье, ему грозит — от лишения водительских прав до административного ареста на 15 суток.