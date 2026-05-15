Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
Заместитель главы Тавдинского муниципального округа Константин Баранов попал под статью Кодекса об административных правонарушениях РФ. Основанием для привлечения чиновника к ответственности стало дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент произошёл 6 апреля 2026 года в 10.30. Баранов, являясь участником ДТП, не выполнил обязанности, предписанные Правилами дорожного движения: вместо того чтобы действовать согласно регламенту, он убрал с места происшествия свой автомобиль. Тем самым чиновник нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации.
По данному факту было вынесено постановление начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Тавдинский». На основании части 1 статьи 12.27 КоАП РФ Константину Баранову назначили наказание в виде административного штрафа. Сумма взыскания составила 1000 рублей.
Однако надзорное ведомство усмотрело в действиях чиновника признаки более серьёзного правонарушения. Речь идёт о части 2 той же статьи 12.27 КоАП РФ. Постановление должностного лица было опротестовано в суде. Тавдинский районный суд изучил материалы дела и выслушал доводы сторон. В итоге постановление отменили, а дело вернули на новое рассмотрение. Если вина Константина Баранова будет установлена по более тяжкой статье, ему грозит — от лишения водительских прав до административного ареста на 15 суток.
