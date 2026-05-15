Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на улице Хохрякова появился новый арт-объект. Изображение разместили на строительном заборе вокруг бывшего дома Башуровой, который сейчас находится на реставрации.
На рисунке изображена девочка в VR-очках с пультом управления в руках и надписью «Game over». На одежде персонажа заметен логотип, похожий на символику арт-группы «Злые».
Стрит-арт появился рядом с жилым комплексом «Тринити», который в апреле подвергся атаке беспилотника.
Как сообщали власти Свердловской области, в доме были повреждены квартиры с 27 по 31 этаж, а заявления на компенсации подали владельцы 16 квартир. После происшествия за медицинской помощью обратились девять человек. Одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения.
