Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Хохрякова появился новый арт-объект. Изображение разместили на строительном заборе вокруг бывшего дома Башуровой, который сейчас находится на реставрации.На рисунке изображена девочка в VR-очках с пультом управления в руках и надписью «Game over». На одежде персонажа заметен логотип, похожий на символику арт-группы «Злые».Стрит-арт появился рядом с жилым комплексом «Тринити», который в апреле подвергся атаке беспилотника.Как сообщали власти Свердловской области, в доме были повреждены квартиры с 27 по 31 этаж, а заявления на компенсации подали владельцы 16 квартир. После происшествия за медицинской помощью обратились девять человек. Одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения.Мероприятие для возрастной категории 18+