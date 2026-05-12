Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге движение трамваев в микрорайоне ЖБИ откроют раньше запланированного срока. Ремонт путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова завершат к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.Изначально ограничения планировали сохранить дольше, однако специалисты решили завершить ремонт на сутки раньше, чтобы жители района смогли без задержек добраться на работу в начале недели.Из-за ремонта с 00.00 16 мая до 05.00 18 мая закрыто движение трамваев по улице Владимира Высоцкого от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ». Ограничения затронули маршруты № 8, 12, 13, 15 и 23.Схема движения трамваев:– № 8: станция Машиностроителей – улицы Победы – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;– № 12: станция Дворец Спорта – улицы Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – станция ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;– № 13: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;– № 15: станция Вторчермет – улицы 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»;– № 23: станция Машиностроителей – улицы Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – станция Шарташ.Кроме того, на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова временно ограничили движение автомобилей. Транспорт пропускают по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+