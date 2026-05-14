В столице Урала рассмотрят дело о мошеннических махинациях с кредитами на 30 миллионов





рассказали в областной прокуратуре. «В результате их незаконных действий в период с января по июнь 2021 года кредитному учреждению причинён ущерб на сумму 30 млн рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела о мошеннических махинациях с потребительскими кредитами в Екатеринбурге. Обвиняемым по делу проходит житель Москвы.По версии следствия, обвиняемый убеждал людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, брать крупные кредиты и забирал часть средств. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере).Согласно материалам дела, не позднее 2021 года он вместе со своим знакомым организовал группу, которая искала людей в отчаянном положении в Москве, Перми и Екатеринбурге. Их убеждали брать кредиты на суммы до 5 млн рублей, обещая подготовить липовые документы со сведениями о месте работы и размере заработной платы, чтобы получить крупные займы. Взамен пострадавшим предлагалось отдать часть средств, которую соучастники затем делили между собой.Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+