Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который участвовал в работе крупной мошеннической схемы. За свою преступную деятельность ему теперь предстоит надолго переехать в колонию.Как поясняют в Свердловском областном суде, в 2023 году мужчина вступил в организованную преступную группу, где выполнял функции связиста. В своей квартире он установил сим-бокс — специальное оборудование для массовой работы с sim-картами. В период с января по сентябрь он использовал не менее 5822 сим-карт, зарегистрированных на третье лицо. Таким образом он обеспечивал абонентскими номерами и кодами подтверждения других участников группы.Злоумышленники обзванивали россиян, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и Казначейства России. Действуя по стандартным схемам, они убеждали жертв оформлять кредиты и переводить сбережения на «безопасные счета». В ряде случаев людей даже вынуждали продавать личные автомобили по указанию лже-сотрудников. В результате преступных действий пострадали 20 жителей разных регионов страны. Жертвы проживают в Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Белгородской областях, Краснодарском и Пермских краях. Общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении 18 преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ему вменили два покушения на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу 13 пострадавших с осуждённого взыскано 7 411 143 рубля. Сам мужчина вину признал, однако не согласился с квалификацией. Он пояснил, что не знал о том, что действует заодно с мошенниками, а причиной преступления назвал желание помочь финансово родителям.Приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела, заслушал доводы сторон и оставил приговор без изменения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+