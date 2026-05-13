Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 21 пожар, семь из них произошли в жилом секторе. Один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошел в Богдановиче на улице Тимирязева. В пятиэтажном доме загорелся мусор в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.Сотрудники МЧС спасли человека, после чего его госпитализировали в медучреждение. Открытое горение ликвидировали за 11 минут. В тушении участвовали девять специалистов и три единицы техники.По данным МЧС России по Свердловской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В ведомстве также отметили, что аварийный режим работы электрооборудования стал причиной 14% пожаров за сутки, короткое замыкание электропроводки привело к 9% возгораний, а неосторожное обращение с огнем стало причиной еще 4% пожаров.Мероприятие для возрастной категории 18+