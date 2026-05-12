В Нижнем Тагиле на форуме «Есть результат» обсудили подготовку кадров и развитие импортозамещающих производств





– отметил Свалов. «Это значимый шаг, который позитивно отразится как на жизни Кировградского округа, так и ближайших малых городов и поселков»,





– отметил Алексей Свалов. «До 2030 года мы должны выстроить систему, где каждый элемент усиливает другой, где предприятия не конкурируют, а объединяются для прорыва»,





– сказал Обабков. «Важно образование и воспитание будущего поколения, их жизнь в цифровой среде, цифровые инструменты образования и как сделать молодых людей счастливыми в нашем регионе»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 15 мая прошёл форум «Есть результат», посвящённый развитию Свердловской области и подготовке предложений для «Народной программы 2.0». В обсуждении участвовали представители власти, промышленности, образования, медицины, общественных организаций и молодёжных объединений.Одной из ключевых тем форума стала подготовка кадров для промышленности и развитие производств в малых городах региона. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал, что в Кировграде уже отремонтировали филиал колледжа имени Ползунова, а в этом году планируют полностью обновить общежитие для студентов инженерных и технологических специальностей.Участники форума также обсуждали создание импортозамещающих производств и кооперацию предприятий.На форуме также обсудили вопросы цифровизации, подготовки кадров и использования искусственного интеллекта в образовании и промышленности. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что отдельное внимание участники уделили информационной гигиене и использованию ИИ детьми и молодёжью.Ректор УрФУ Илья Обабков заявил, что участники круглого стола обсуждали весь образовательный путь молодых специалистов – от детского сада до высшего образования и цифровизации промышленности.Кроме того, на форуме обсудили развитие городской среды и продление программы благоустройства общественных пространств, в рамках которой жители участвуют в голосовании за объекты для обновления.Итоги круглых столов планируют представить на пленарном заседании форума. По данным организаторов, с февраля в рамках подготовки «Народной программы 2.0» по стране уже собрали более 850 тысяч предложений. Мероприятие для возрастной категории 18+