От здания екатеринбургской мэрии отпал кусок карниза
Фото: «Четвёртый канал»
В Екатеринбурге у здания городской администрации отвалился уголок карниза над одной из колонн. В мэрии заверили, что никто не пострадал.
Фото с места опубликовал «Четвёртый канал». На кадрах видно, что отпал декоративный элемент под кровлей. Вместе с ним отвалилась несколько кирпичей.
Близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» рассказывает, что о потенциально аварийных элементах здания знали, и поэтому, как утверждается, участок под колоннами заранее огородили. Также ресурс сообщил, что подрядчика на выполнение противоаварийных работ уже определили по итогам аукциона.
«Подписание контракта ожидалась в промежуток между 25 мая и 3 июня 2026 года, но влажность и перепад температур сделали свое дело»,
– пишут в канале.
Сообщается, что у мэрии в ближайшее время собираются натянуть противоаварийные сетки. Работы обещают начать немедленно – сразу после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Завершить ремонт планируют до 3 августа.
