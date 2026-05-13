Два ДТП с детьми произошли в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы разбираются в обстоятельствах двух ДТП с участием детей. В первом случае с ребёнком на велосипеде столкнулся водитель электросамоката, а во втором несовершеннолетний попал под машину.Первая авария случилась в 21.10 у дома №134 по улице Малышева, где, как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, неустановленный водитель прокатного электросамоката совершил наезд на девятилетнего велосипедиста, а затем скрылся. Пострадавшего мальчика с места ДТП увезли в детскую городскую клиническую больницу №9. Сейчас водителя электросамоката ищут.Второе происшествие зарегистрировали в 22.09 у дома №4 по улице Черепанова. По предварительным данным, 52‑летний водитель Toyota Prius не пропустил 15‑летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии юношу с ушибами доставили в ДГКБ №9. Установлено, что за 12 лет стажа водитель иномарки 61 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Мероприятие для возрастной категории 18+