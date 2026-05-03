Возрастное ограничение 18+
Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к пожароопасному сезону создадут 50 километров минерализованных полос.
Как сообщили в администрации города, работы проведут в 13 населённых пунктах. Ширина противопожарных полос составит от 1,4 до 10 метров. На сегодняшний день в Железнодорожном и Кировском районах уже подготовили 11 километров таких участков.
Минерализованные полосы нужны для сдерживания распространения природных пожаров – с их помощью создают участки без травы, кустарника и других горючих материалов.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 15 апреля. В регионе запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву и листву как в лесах, так и на территориях садовых товариществ.
Для контроля за соблюдением режима в Екатеринбурге работают 10 патрульных и 6 патрульно-контрольных групп с участием сотрудников МЧС, полиции, представителей мэрии и лесничеств. В случае ухудшения обстановки их число планируют увеличить. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в администрации города, работы проведут в 13 населённых пунктах. Ширина противопожарных полос составит от 1,4 до 10 метров. На сегодняшний день в Железнодорожном и Кировском районах уже подготовили 11 километров таких участков.
Минерализованные полосы нужны для сдерживания распространения природных пожаров – с их помощью создают участки без травы, кустарника и других горючих материалов.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 15 апреля. В регионе запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву и листву как в лесах, так и на территориях садовых товариществ.
Для контроля за соблюдением режима в Екатеринбурге работают 10 патрульных и 6 патрульно-контрольных групп с участием сотрудников МЧС, полиции, представителей мэрии и лесничеств. В случае ухудшения обстановки их число планируют увеличить. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию