Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к пожароопасному сезону создадут 50 километров минерализованных полос.Как сообщили в администрации города, работы проведут в 13 населённых пунктах. Ширина противопожарных полос составит от 1,4 до 10 метров. На сегодняшний день в Железнодорожном и Кировском районах уже подготовили 11 километров таких участков.Минерализованные полосы нужны для сдерживания распространения природных пожаров – с их помощью создают участки без травы, кустарника и других горючих материалов.Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 15 апреля. В регионе запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву и листву как в лесах, так и на территориях садовых товариществ.Для контроля за соблюдением режима в Екатеринбурге работают 10 патрульных и 6 патрульно-контрольных групп с участием сотрудников МЧС, полиции, представителей мэрии и лесничеств. В случае ухудшения обстановки их число планируют увеличить. Мероприятие для возрастной категории 18+