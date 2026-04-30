В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге с 21 мая по 22 июня закроют движение транспорта на пересечении улицы Мусоргского и переулка Газорезчиков.
Перекрытие связано со строительством газопровода, рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по улицам Патриса Лумумбы, Селькоровской, Аптекарской и переулку Коллективному.
В мэрии уточнили, что движение общественного транспорта на этом участке отсутствует.
На месте работ установят временные дорожные знаки и указатели. После завершения строительства застройщик пообещал восстановить элементы благоустройства.
Ранее городские власти также сообщали о новых ограничениях движения у развязки у концерна «Калина» и на Малышевском путепроводе.
