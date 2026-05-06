В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о даче взятки должностному лицу. Фигурантом стал житель Верхней Салды, который пытался откупиться от сноса своей незаконной автомойки.Как установило следствие, в ноябре 2025 года мужчина получил предписание от Управления архитектуры администрации Верхнесалдинского муниципального округа. Выяснилось, что его автомойка частично находилась за пределами принадлежащего ему земельного участка, а значит, являлась самовольной постройкой. Владельцу было законно предписано снести объект. Однако предприниматель не захотел выполнять требование и опасался судебного разбирательства. Уже в декабре того же года он организовал две встречи с сотрудником управления. На этих встречах он предложил чиновнику взятку в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги должностное лицо должно было прекратить все мероприятия по демонтажу незаконной автомойки.Однако, чиновник не пошёл на сделку и проявил принципиальность. Он сообщил о противоправном предложении в правоохранительные органы. В январе 2026 года владельца автомойки задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Задержание произошло сразу после того, как были переданы деньги.В ходе следствия и в суде владелец автомойки полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ — дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительные характеристики, а также воспитывает малолетнего ребёнка. Но даже при учёте этих обстоятельств наказание оказалось существенным: штраф в размере 500 тысяч рублей. С учётом времени, проведённого подсудимым под стражей, штраф был снижен до 485 тысяч рублей. Сама сумма взятки — 50 тысяч рублей — конфискована в доход государства.Осуждённый обязан выплатить штраф в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. А приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+