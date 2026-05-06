Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор в отношении местного жителя, напавшего на пожилую женщину. Агрессивного мужчину отправят в колонию строгого режима.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал 32-летнего местного жителя виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено им в сентябре 2025 года в дневное время. Мужчина поджидал жертву у арки дома по улице Газетной. Увидев проходившую мимо пенсионерку, преступник нанёс ей удар рукой по голове. После этого он похитил сумку потерпевшей. Внутри находились кошелек, мобильный телефон и всего пять рублей наличными. Кроме того, злоумышленник забрал банковские и дисконтные карты, а также пенсионное удостоверение.
Общая сумма материального ущерба составила 8 505 рублей. А вот физический ущерб для женщины был страшнее материального. Полученные ею травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимый свою вину категорически не признал. Он настаивал на версии, будто случайно толкнул женщину, после чего сам помог ей подняться и даже извинился. По его словам, сумку он не похищал. Однако суд не поверил этим объяснениям.
Мужчина был признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью». Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Защита осужденного попыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Тем не менее Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений. Теперь тагильчанин отправится в колонию на долгие восемь лет.
