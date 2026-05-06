Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор в отношении местного жителя, напавшего на пожилую женщину. Агрессивного мужчину отправят в колонию строгого режима.Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал 32-летнего местного жителя виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено им в сентябре 2025 года в дневное время. Мужчина поджидал жертву у арки дома по улице Газетной. Увидев проходившую мимо пенсионерку, преступник нанёс ей удар рукой по голове. После этого он похитил сумку потерпевшей. Внутри находились кошелек, мобильный телефон и всего пять рублей наличными. Кроме того, злоумышленник забрал банковские и дисконтные карты, а также пенсионное удостоверение.Общая сумма материального ущерба составила 8 505 рублей. А вот физический ущерб для женщины был страшнее материального. Полученные ею травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.В судебном заседании подсудимый свою вину категорически не признал. Он настаивал на версии, будто случайно толкнул женщину, после чего сам помог ей подняться и даже извинился. По его словам, сумку он не похищал. Однако суд не поверил этим объяснениям.Мужчина был признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью». Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Защита осужденного попыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Тем не менее Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений. Теперь тагильчанин отправится в колонию на долгие восемь лет. Мероприятие для возрастной категории 18+