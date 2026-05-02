Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

О введении режима режима беспилотной опасности сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.В сообщении отмечается, что может отсутствовать мобильная связь.«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников», - указано в сообщении Паслера. Мероприятие для возрастной категории 18+