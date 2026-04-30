В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Большой Исток под Екатеринбургом срочно ищут дом для пса, у которого дом уже есть, а вот должного ухода и внимания — нет. Его нынешние хозяева обеспечить его этим не могут.Как поясняют волонтёры через телеграм-канал благотворительного фонда «ЗооЗащита», Миша — так зовут собаку, — постоянно находится на самовыгуле и даже еду добывает себе самостоятельно. Пёс питается тем, что найдёт на помойке, или попрошайничает у местного магазина. Дополнительной проблемой становится его не самое дружелюбное общение с другими собаками. Они постоянно сражаются за территорию, о чём свидетельствую многочисленные царапины и укуса на теле Миши.Местные жители неоднократно приводили пса хозяину и просили не выгонять его на улицу. Однако, судя по видеозаписям, отношение к животному в семье оставляет желать лучшего. В доме растет много детей, которым Миша, по словам очевидцев, тоже не нужен. При этом сам пёс обожает ребятишек и играет со всей местной детворой.Про Мишу так же сообщают, что он очень сообразительный, знает основные команды и даже научился переходить оживлённые дороги, проверяя, чтобы не было несущихся на него машин.Сейчас волонтёры в спешном порядке подыскивают Мише новый дом и более заботливых и ответственных хозяев. Спешка обусловлена ещё и тем, что в Большом Истоке объявился догхантер, отстреливающий собак. Есть риск, что Миша окажется одной из его жертв.Желающих взять к себе пса-беспризорника или хотя бы предоставить ему временное убежище просят обратиться по телефону +7-912-669-29-95. Мероприятие для возрастной категории 18+