На Авито обновили подбор объявлений о недвижимости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Авито обновили настройки в категории «Недвижимость». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в компании, сервис стал точнее учитывать интересы пользователей при подборе объявлений.Теперь пользователям чаще показывают варианты, соответствующие их запросам. Например, если человек ищет студию или однокомнатную квартиру определённого класса – стандарт, комфорт, бизнес, премиум или элитный, – система будет предлагать похожие объекты.В компании уточнили, что новые настройки работают не только для недвижимости, но и для категорий «Ремонт», «Мебель» и других.По данным Авито, сервис теперь учитывает больше параметров при формировании рекомендаций и подборе предложений. Мероприятие для возрастной категории 18+