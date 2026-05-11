В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле суд отказался возвращать квартиру женщине, продавшей её под влиянием мошенниковДзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел спор вокруг квартиры, которую местная жительница продала после общения с телефонными мошенниками.Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в феврале 2025 года женщина продала однокомнатную квартиру за 2,1 млн рублей. После регистрации сделки она отказалась съезжать и заявила, что стала жертвой аферистов.Новый собственник обратился в суд с требованием выселить бывшую хозяйку жилья, снять её с регистрационного учёта и обязать передать ключи.Во время процесса женщина подала встречный иск и попросила признать договор недействительным. По её словам, мошенники убедили её взять кредиты, продать квартиру и перевести деньги третьим лицам. Она утверждала, что считала продажу временной формальностью и была уверена, что жильё позже вернут.Покупатель настаивал, что приобрёл квартиру добросовестно – по рыночной цене и с безопасной схемой расчётов.Суд не нашёл оснований для отмены сделки. В решении указано, что обман со стороны третьих лиц сам по себе не делает договор недействительным, если покупатель не участвовал в мошенничестве и действовал добросовестно.В итоге бывшую собственницу признали утратившей право пользования квартирой, постановили выселить и снять с регистрационного учёта. Также её обязали передать ключи новому владельцу.Кроме того, суд взыскал с женщины неустойку – 100 рублей за каждый день неисполнения решения суда, а также расходы по оплате госпошлины.Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+