Свердловская полиция ищет жертв подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам





– сказал Горелых. «В настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда. Взяли её в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям. Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившемся в полицию и не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция Свердловской области разыскивает людей, которые могли пострадать от действий жительницы Казани, подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам.Как рассказали Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, одной из жертв предполагаемой пособницы стал житель закрытого города Лесной: 85-летний мужчина поверил, что в отношении него возбуждено уголовное дело якобы за финансовую помощь Украине, и приехал в Екатеринбург, чтобы передать «курьерше» 2 080 000 рублей из личных накоплений.По его данным, до этого подозреваемая промышляла в Москве. Там у неё насчитали порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят другие пожилые люди.Потерпевшей на вид 40-50 лет. Её рост – 160-165 см, волосы светлые, до плеч; была одета в голубые джинсы и угги светлого цвета. Свои деньги она передала 6 марта в период с 14.00 до 16.00 в Екатеринбурге на улице Спутников, дом 16/2. Пострадавшую полиция просит откликнуться и позвонить в дежурную часть по телефону: 8 (34342) 2-68-77.Следственным подразделением ОВД Лесного по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Мероприятие для возрастной категории 18+