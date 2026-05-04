Четырёхлетний мальчик выпал из окна с 15 этажа в Екатеринбурге





– напомнил Валерий Горелых. «Проблема с падением детей из окон для нашего региона очень актуальна. Только в 2025 году выпало 46 ребятишек, трое из них погибли от несовместимых с жизнью травм. В текущем году это уже пятый случай, один закончился летальным исходом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 мая, днём в Екатеринбурге на улице Таватуйской из окна на 15 этаже выпал четырёхлетний мальчик. Полиция и СК проводят проверку.Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, после падения мальчик остался жив. Известно, что ребёнок упал не на асфальт, а на траву. Сейчас врачи из реанимационного отделения девятой детской больницы борются за его жизнь, добавил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в этот раз причиной трагедии стала не москитная сета, а беспрепятственный доступ к открытому окну.Сейчас сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения. Горелых также отметил, что сотрудники полиции просмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения и увидели, что одна проходная, увидев падающего ребёнка пыталась его поймать, но не успела.Он также сообщил, что семья, в которой воспитывается мальчик, неполная. Воспитанием двух несовершеннолетних детей занимается мать, работающая на одном из объектов РЖД. На учёте семья не состоит. Мероприятие для возрастной категории 18+