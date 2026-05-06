Возрастное ограничение 18+

Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги

10.23 Пятница, 8 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Правительство Свердловской области распределило дополнительные межбюджетные трансферты на строительство и ремонт муниципальных дорог. Всего Сысертскому муниципальному округу и Нижней Салде направили 104,8 миллиона рублей.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Сысерти дополнительно выделили 94,8 миллиона рублей.

Из них 36 миллионов рублей направят на строительство внутриквартальных дорог в коттеджном посёлке «Литературный квартал», где участки ранее получили многодетные семьи под индивидуальное жилищное строительство.

Ещё 58,8 миллиона рублей выделено на ремонт улицы Тимирязева. Подрядчик уже меняет дорожное покрытие на всей трёхкилометровой улице. Также планируется обновить тротуары и обустроить съезды к домам и парковкам. Завершить работы рассчитывают до конца лета.

Нижняя Салда получит ещё 9,9 миллиона рублей на капитальный ремонт моста через реку Салда на улице Парижской Коммуны. Работы там начались ещё в 2025 году. Сейчас подрядчик усиливает железобетонный каркас и демонтирует старые конструкции. После реконструкции мост расширят, а для пешеходов сделают отдельный технический проход. Открыть объект планируют осенью.

Ранее областные власти уже направили 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в девяти муниципалитетах региона.

По данным областного департамента информполитики, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
06 мая 2026
Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства
03 мая 2026
В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек
03 мая 2026
За хищение 7,2 млн рублей у города начали судить подрядчика в Первоуральске
04 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
20:46 В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника
19:39 Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
19:32 Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы
18:27 Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
17:42 В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
17:29 У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
17:12 В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
20:46 В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника
19:39 Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
19:32 Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы
18:27 Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
17:42 В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
17:29 У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
17:12 В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK