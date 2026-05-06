Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области распределило дополнительные межбюджетные трансферты на строительство и ремонт муниципальных дорог. Всего Сысертскому муниципальному округу и Нижней Салде направили 104,8 миллиона рублей.Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Сысерти дополнительно выделили 94,8 миллиона рублей.Из них 36 миллионов рублей направят на строительство внутриквартальных дорог в коттеджном посёлке «Литературный квартал», где участки ранее получили многодетные семьи под индивидуальное жилищное строительство.Ещё 58,8 миллиона рублей выделено на ремонт улицы Тимирязева. Подрядчик уже меняет дорожное покрытие на всей трёхкилометровой улице. Также планируется обновить тротуары и обустроить съезды к домам и парковкам. Завершить работы рассчитывают до конца лета.Нижняя Салда получит ещё 9,9 миллиона рублей на капитальный ремонт моста через реку Салда на улице Парижской Коммуны. Работы там начались ещё в 2025 году. Сейчас подрядчик усиливает железобетонный каркас и демонтирует старые конструкции. После реконструкции мост расширят, а для пешеходов сделают отдельный технический проход. Открыть объект планируют осенью.Ранее областные власти уже направили 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в девяти муниципалитетах региона.По данным областного департамента информполитики, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие для возрастной категории 18+