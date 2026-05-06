Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области за март–май 2026 года число спонтанных бронирований посуточных квартир выросло на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Авито Путешествий.Спонтанными на платформе считают бронирования, оформленные за неделю до заезда или позже. В среднем посуточная квартира в Свердловской области стоит 3100 рублей.По данным Авито Путешествий, регион вошёл в десятку субъектов с самым заметным ростом таких бронирований. Лидером стала Чечня, где спрос увеличился в 2,4 раза. Также в топ попали Хабаровский край, Оренбургская, Астраханская, Новгородская, Пензенская, Амурская области, Забайкальский край, Карелия и Свердловская область.В компании связывают рост с тем, что короткие поездки всё чаще планируют в последний момент. Такой формат особенно популярен весной: люди берут отгулы перед выходными, уезжают на пару дней или бронируют жильё даже в своём городе, чтобы сменить обстановку.В среднем по России весной 2026 года аренда квартиры обходилась примерно в 3200 рублей в сутки, загородного дома – около 9500 рублей. Квартиры чаще бронируют на двое суток, дома – в среднем на трое. Мероприятие для возрастной категории 18+