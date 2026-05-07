В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Новоуральский городской суд вынес приговор местному жителю Александру Масляеву по уголовному делу об убийстве, совершённом ещё в 2015 году.Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ноябре 2015 года мужчина пришёл в гости к знакомой, где они распивали спиртное. Во время застолья между ними произошёл конфликт. По версии следствия, женщина стала насмехаться над гостем, после чего тот несколько раз ударил её ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Установить причастность Масляева удалось благодаря результатам экспертиз и признательным показаниям.Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство», а также по ч. 1 ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телом умершего».Александру Масляеву назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.Мероприятие для возрастной категории 18+