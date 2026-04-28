Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге идёт ежегодная акарицидная обработка зелёных территорий. О том, какие территории уже можно посещать без риска быть укушенным клещом, информирует официальный портал Екатеринбург.рф.На текущий момент полностью безопасными зонами являются Зелёная роща, парк имени Энгельса и сад Вайнера. Также обработано около 100 гектаров городских лесов. Так, сегодня, 15 мая, специалисты приступили к обработке парка Камвольного комбината. В ближайших планах — парк имени Владислава Агафонова и парк Турбомоторного завода. Остальные территории приведут в порядок до конца мая.Как пояснила главный специалист Роспотребнадзора Лариса Чистякова, для обработок применяют современные средства на основе пиретроидов. Эти препараты оказывают меньшее воздействие на экологическую обстановку по сравнению со старыми аналогами. Работы проводят исключительно в сухую, теплую и безветренную погоду, чтобы препарат максимально оседал на траве. Обработка одного парка занимает в среднем от двух до четырёх часов. В течение двух дней после обработки доступ на газоны строго запрещен. Особенно это касается прогулок с домашними питомцами, так как средство может вызвать аллергию или отравление.Всего в 2026 году Екатеринбургское лесничество планирует обработать от клещей порядка 470 гектаров зеленых зон. Из них 400 гектаров приходятся на городские леса, а еще 70 гектаров — на 12 парков, находящихся в ведении лесничества. Мероприятие для возрастной категории 18+