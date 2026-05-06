Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд Свердловской области вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в заведомо ложном сообщении о теракте.Суд установил, что в сентябре 2025 года первоуралец, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру экстренной службы «112». В ходе разговора мужчина заявил оператору, что заминирован дом, расположенный на улице Медиков в Первоуральске. На место предполагаемого теракта прибыли правоохранители, спасатели и медики. Однако после тщательного обследования здания никакого взрывного устройства обнаружено не было. Тревога оказалась ложной.Судья пришёл к выводу, что мужчина действовал из хулиганских побуждений. При этом он осознавал, что его ложное сообщение создает реальную опасность гибели людей. Также мужчина понимал, что его действия могут повлечь иные общественно опасные последствия. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе — полное признание подсудимым своей вины и искреннее раскаяние в содеянном. Также во внимание были приняты положительные характеристики его личности. В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Это означает, что осужденному будут установлены определенные запреты и ограничения без изоляции от общества.На данный момент приговор не вступил в законную силу. Стороны обвинения и защиты имеют право обжаловать его в вышестоящей инстанции в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+