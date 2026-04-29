Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Губернатор предупредил, что в регионе могут временно ограничить работу мобильного интернета и связи. Кроме того, жителям напомнили о правилах безопасности: нельзя приближаться к обломкам беспилотников, перемещать их, а также публиковать фото и видео, связанные с работой систем ПВО или полетами дронов.
Аэропорт Кольцово снял ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Разница между сообщениями о введении и снятии ограничений составила 7 минут.
О снятии режима беспилотной опасности в регионе пока не сообщалось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию