Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками

Талицкий районный суд вынес приговор местной жительнице по делу о незаконном сбыте наркотиков через интернет. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщина продавала шоколадные конфеты с псилоцином под видом сладостей с «необычной начинкой».По версии следствия, с апреля 2022 года по июль 2024 года жительница Талицы вместе с соучастником выращивала грибы, содержащие псилоцин, и изготавливала шоколадные конфеты с наркотическим веществом для последующей продажи по всей России.Как уточнили в прокуратуре, для сбыта был создан интернет-магазин. Соучастник изготавливал конфеты и отправлял их покупателям, а женщина принимала заказы, упаковывала сладости в подарочные коробки, подписывала посылки и отправляла клиентам трек-номера для отслеживания.Во время обыска летом 2024 года силовики обнаружили в квартире фигурантов пластиковые контейнеры с грибами, 313 растущих грибов, а также более четырёх килограммов конфет с псилоцином.Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима.Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+