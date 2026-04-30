Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет

Экономисты УрФУ подсчитали, сколько заработала киноиндустрия в регионах УрФО с 1991 по 2026 год. Общая выручка составила 5,4 млрд рублей.

Исследователи изучили 507 компаний из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, связанных с производством фильмов, кинопоказом и видеосферой. Почти половина этих организаций за 35 лет закрылась – сейчас работают только 266 компаний.

Главным центром киноиндустрии на Урале остаётся Свердловская область. На неё приходится почти половина всего рынка УрФО: здесь появилось 229 профильных организаций, из которых продолжают работать 135.

При этом Челябинская область оказалась заметно прибыльнее. При почти одинаковой выручке со Свердловской областью чистая прибыль там почти в два раза выше – 543,7 млн рублей против 293,8 млн.

Авторы исследования объясняют это тем, что Екатеринбург остаётся большим производственным и культурным центром с киностудиями и инфраструктурой, а Челябинск больше ориентирован на коммерческий кинопоказ.

Интересной исследователи называют и ситуацию в Тюменской области: там оказался самый высокий уровень «выживаемости» бизнеса – более 60%.

В целом, по оценке экономистов, рынок киноиндустрии УрФО остаётся «умеренно устойчивым»: сегодня продолжают работать чуть больше половины компаний, появившихся за последние 35 лет.

