У сквера в центре Екатеринбурга появилось название

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга выпустила официальное постановление о присвоении имени природному уголку в центре города. Отныне сквер на пересечении улицы 8 Марта и проспекта Ленина будет называться Гимназическим.Такое название скверу дали потому, что он находится непосредственно возле здания гимназии № 9. Сама гимназия является одним из старейших учебных заведений Екатеринбурга. В её стенах когда-то зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций. Речь идёт об Уральском обществе любителей естествознания, известном в Российской империи и СССР. По данным Общенационального рейтинга школ RAEX, в 2025 году гимназия № 9 вошла в сотню лучших образовательных учреждений страны. Более того, она заняла престижное 50 место в этом списке.Как отмечает официальный портал Екатеринбург.рф, присвоение скверу названия «Гимназический» стало ещё одним признанием заслуг учебного заведения. Мероприятие для возрастной категории 18+