Возрастное ограничение 18+
У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Мэрия Екатеринбурга выпустила официальное постановление о присвоении имени природному уголку в центре города. Отныне сквер на пересечении улицы 8 Марта и проспекта Ленина будет называться Гимназическим.
Такое название скверу дали потому, что он находится непосредственно возле здания гимназии № 9. Сама гимназия является одним из старейших учебных заведений Екатеринбурга. В её стенах когда-то зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций. Речь идёт об Уральском обществе любителей естествознания, известном в Российской империи и СССР. По данным Общенационального рейтинга школ RAEX, в 2025 году гимназия № 9 вошла в сотню лучших образовательных учреждений страны. Более того, она заняла престижное 50 место в этом списке.
Как отмечает официальный портал Екатеринбург.рф, присвоение скверу названия «Гимназический» стало ещё одним признанием заслуг учебного заведения. Мероприятие для возрастной категории 18+
Такое название скверу дали потому, что он находится непосредственно возле здания гимназии № 9. Сама гимназия является одним из старейших учебных заведений Екатеринбурга. В её стенах когда-то зародилась одна из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций. Речь идёт об Уральском обществе любителей естествознания, известном в Российской империи и СССР. По данным Общенационального рейтинга школ RAEX, в 2025 году гимназия № 9 вошла в сотню лучших образовательных учреждений страны. Более того, она заняла престижное 50 место в этом списке.
Как отмечает официальный портал Екатеринбург.рф, присвоение скверу названия «Гимназический» стало ещё одним признанием заслуг учебного заведения. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
05 мая 2026
05 мая 2026