«Беспилотную опасность» объявили в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь объявили режим «опасности беспилотников». Об этом в своём канале, призывая к спокойствию и бдительности, сообщил губернатор Денис Паслер.
Сообщение в канале Паслера появилось в 09.08.
Он также предупредил о возможных ограничениях связи и мобильного интернета по соображениям безопасности.
«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,
– напоминает глава региона.
