Возрастное ограничение 18+
Второй раз за сутки в Свердловской области объявляют режим «опасности БПЛА»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области второй раз за сутки объявили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
Также Паслер вновь напомнил, что нельзя подбирать обломки и снимать работу систем ПВО или беспилотники. Обо всех подозрительных летающих объектах нужно сообщать по номеру 112.
Напомним, что сегодня утром режим «опасности БПЛА» отменили менее чем через час после объявления.
О том, как вести себя рядом с БПЛА, рассказывает «Антитеррор Урал». Мероприятие для возрастной категории 18+
«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,
– предупредил губернатор.
Также Паслер вновь напомнил, что нельзя подбирать обломки и снимать работу систем ПВО или беспилотники. Обо всех подозрительных летающих объектах нужно сообщать по номеру 112.
Напомним, что сегодня утром режим «опасности БПЛА» отменили менее чем через час после объявления.
О том, как вести себя рядом с БПЛА, рассказывает «Антитеррор Урал». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию