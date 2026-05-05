Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
В Новоуральске перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвиняют в похищении человека, вымогательстве и причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, 18 ноября 2025 года двое мужчин и женщина пришли в дом на улице Комсомольской, где находился их знакомый. Следствие считает, что они насильно посадили мужчину в автомобиль, ударили его и забрали SIM-карту из телефона, чтобы он не смог позвать на помощь.
Затем потерпевшего вывезли в гаражный массив, где удерживали и требовали передать пять тысяч рублей. Как утверждает следствие, мужчину не менее 25 раз ударили деревянной битой по разным частям тела.
Опасаясь дальнейшего насилия, мужчина согласился передать деньги позже. После этого обвиняемые вывели его из гаража и скрылись.
По данным прокуратуры, потерпевший получил сотрясение мозга, переломы рёбер, травму грудной клетки и множественные ушибы.
Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд.
Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд.
