Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнения. О результатах кампании #яПомогаю Дагестану сообщает проект «Карта ответственного бизнеса», передает ТАСС.
В регион доставили девять единиц техники – бульдозеры, экскаватор и грейдер. С их помощью удалось перенаправить течение реки Уллучай, укрепить берега, расчистить завалы и восстановить дороги в горных селах Джибахни, Шиланши, Шиляги и Адога. Часть техники продолжает работать в зоне ЧС.
Как сообщили ТАСС в компании, с первых дней после наводнения Авито организовал бесплатную доставку вещей для пострадавших и продлил ее до 1 июня. Также сервис помогал с поиском и оплатой жилья для жителей пострадавших районов.
С начала апреля пользователи платформы разместили более 32 тысяч объявлений о безвозмездной передаче вещей с хэштегом #яПомогаю. В Дагестан оформили свыше 12 тысяч заказов. Рыночную стоимость переданных товаров оценивают в 35,8 млн рублей.
К гуманитарной кампании также присоединился холдинг Melon Fashion Group, передавший в регион 250 килограммов новых вещей для пострадавших.
Кроме того, Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды и почти 18 тонн кормов для животных.
«Социальная сила бигтех-компаний – в умении в любой кризисной ситуации быстро донастроить бизнес-процессы и вовремя обеспечить необходимую помощь как собственными силами, так и через вовлечение своих пользователей», – отметили в Авито.
