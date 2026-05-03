В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие в Уральском колледже технологий и предпринимательства. К счастью, обошлось без жертв.
Инцидент случился в здании, расположенном на улице Умельцев. По данным очевидцев, обрушилась кровля спортивного зала учебного заведения. Вниз, внутрь строения, упало сразу несколько плит перекрытий. Площадь обрушения составила внушительные 400 квадратных метров.
К счастью, на момент происшествия занятия в спортзале не проводились. По предварительной информации, никто из студентов и сотрудников не пострадал. Не потребовалась и эвакуация учебного заведения, поскольку учебный день к тому моменту уже завершился.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. На данный момент специалисты ведомства тщательно обследуют завалы, чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.
Городской портал Е1 приводит слова одной из студенток колледжа, которая утверждает, что администрация планировала перевести занятия в другой корпус, а в здании со спортзалом должен был начаться капитальный ремонт и демонтажные работы начались до обрушения крыши. Не исключено, что именно это могло спровоцировать обрушение конструкций. Но точную причину обрушения ещё предстоит установить.
Городской портал Е1 приводит слова одной из студенток колледжа, которая утверждает, что администрация планировала перевести занятия в другой корпус, а в здании со спортзалом должен был начаться капитальный ремонт и демонтажные работы начались до обрушения крыши. Не исключено, что именно это могло спровоцировать обрушение конструкций. Но точную причину обрушения ещё предстоит установить.
