В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства

17.42 Среда, 6 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие в Уральском колледже технологий и предпринимательства. К счастью, обошлось без жертв.

Инцидент случился в здании, расположенном на улице Умельцев. По данным очевидцев, обрушилась кровля спортивного зала учебного заведения. Вниз, внутрь строения, упало сразу несколько плит перекрытий. Площадь обрушения составила внушительные 400 квадратных метров.

К счастью, на момент происшествия занятия в спортзале не проводились. По предварительной информации, никто из студентов и сотрудников не пострадал. Не потребовалась и эвакуация учебного заведения, поскольку учебный день к тому моменту уже завершился.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. На данный момент специалисты ведомства тщательно обследуют завалы, чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.

Городской портал Е1 приводит слова одной из студенток колледжа, которая утверждает, что администрация планировала перевести занятия в другой корпус, а в здании со спортзалом должен был начаться капитальный ремонт и демонтажные работы начались до обрушения крыши. Не исключено, что именно это могло спровоцировать обрушение конструкций. Но точную причину обрушения ещё предстоит установить.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
