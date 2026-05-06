В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования. Ущерб, причинённый им пяти банкам, превысил 6,2 миллиона рублей.Как установил суд, в феврале 2022 года подсудимый, не имея официального трудоустройства и реального дохода, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Злоумышленники изготовили подложные документы. В фальшивках указывалось, что мошенник занимает должность командира стрелкового батальона в войсковой части Росгвардии. Также в документах было заявлено, что его годовой доход за 2021 год составил более 1,4 миллиона рублей.Действуя по единому плану, в течение нескольких дней «росгвардеец» обратился сразу в пять кредитных учреждений: ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС» Банк, АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Московский кредитный банк». Используя подложные справки о доходах и трудоустройстве, он скрыл факт подачи заявок в другие банки. В итоге мужчина получил одобрение и заключил кредитные договоры на общую сумму 6 221 870 рублей. Полученными деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению, потратив их на цели, не связанные с погашением долгов. Часть средств была обналичена, а часть перечислена на счета третьих лиц. Чтобы создать видимость добросовестности, фигурант совершил несколько незначительных платежей, после чего выплаты полностью прекратил.В январе 2023 года преступник обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании себя банкротом. В сентябре 2024 года он был признан несостоятельным, что позволило списать оставшиеся долги, но не освободило от уголовной ответственности.В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, настаивая на версии о некоем «финансовом консультанте» и пытаясь выставить себя самого жертвой обмана. По его словам, он передал все деньги посредникам для покупки майнинговой фермы. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными и приговорил хитреца к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Защита осужденного обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+