Режим «беспилотной опасности» вновь ввели в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Свердловской области объявили режим «беспилотной опасности». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер в восемь часов утра.
Он также напомнил, что нельзя подбирать обломки или перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников.
На фоне «беспилотной опасности» ограничения на приём и выпуск самолётов ввёл аэропорт Кольцово. Пассажиров предупреждают о задержках в расписании.
Обо всех подозрительных летающих объектах нужно сообщать в экстренные службы по номеру «112». Подробнее о том, как действовать при виде беспилотника, рассказывает «Антитеррор Урал». Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,
– написал глава региона.
