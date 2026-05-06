Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Строительство подземного пешеходного перехода начнётся через неделю в Екатеринбурге. Он будет проложен под улицей Куйбышева.Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, новый 45-метровый тоннель соединит две набережные реки Исеть. Строительством займется ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», а работы начнутся 15 мая. Первым делом специалисты разберут дорожное покрытие и элементы благоустройства. Затем начнутся земляные работы с устройством крепления котлованов. Параллельно строители переустроят инженерные сети, попадающие в зону стройки. После подготовки котлованов приступят к возведению бетонных конструкций тоннеля. По окончании основных работ строители полностью восстановят нарушенное благоустройство улицы Куйбышева.В связи с проведением всех вышеперечисленных работ, движение транспорта на данном участке по улице Куйбышева будет перекрыто. Движение планируется возобновить к 15 августа, а полностью завершить строительство тоннеля намерены к ноябрю 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+