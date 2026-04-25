Из-за массовой кишечной инфекции в Полевском приостановлена работа школьной столовой
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Суд приостановил деятельность школьной столовой в Полевском на 15 суток. Речь идёт о столовой в МАОУ ПМО СОШ №8, которой управляет ООО «Комбинат общественного питания».
Упомянутую компанию признали виновной в грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. Эти нарушения привели к вспышке кишечной инфекции среди учащихся начальной школы.
Напомним, что 24 апреля в Роспотребнадзор поступило несколько экстренных сообщений из больницы. Врачи зафиксировали поступление детей с признаками острой кишечной инфекции. Все заболевшие пациенты оказались учениками одной и той же школы.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Самые серьёзные претензии санитарных врачей связаны с хранением продуктов. Установлено, что молоко питьевое пастеризованное хранилось при температуре минус три градуса, при требуемой температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Такое хранение нарушает структуру продукта и может способствовать росту бактерий после размораживания.
Лабораторные испытания также показали, что дезинфицирующее средство приготовлено с нарушением инструкции. Концентрация активного вещества не соответствовала норме, что делало невозможной качественную дезинфекцию поверхностей. Специалисты зафиксировали и критическое нарушение поточности технологических процессов. Эта практика создает высокий риск перекрестного заражения кишечными инфекциями. Кроме того, выявлены недостатки в организации труда персонала и проблемы с санитарными книжками некоторых работников.
Все перечисленные нарушения, как посчитал суд, напрямую создают угрозу возникновения острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди учащихся. Именно поэтому ООО «Комбинат общественного питания» признано виновным по статье 6.6 КоАП РФ, а деятельность школьной столовой приостановлена.
Все перечисленные нарушения, как посчитал суд, напрямую создают угрозу возникновения острых кишечных инфекций и пищевых отравлений среди учащихся. Именно поэтому ООО «Комбинат общественного питания» признано виновным по статье 6.6 КоАП РФ, а деятельность школьной столовой приостановлена.
В Полевском после массового отравления школьников расследование взял на контроль глава СК
25 апреля 2026
25 апреля 2026