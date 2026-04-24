Не менее 17 школьников и детсадовцев отравились в Большом Истоке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сысертская прокуратура проверяет школу № 30 и детский сад № 8 в Большом Истоке. Поводом наведаться в образовательные учреждения стало подозрение на кишечную инфекцию у 17 детей.
По данным региональной прокуратуры, жаловаться на недомогание и рвоту дети начали ещё с вечера 20 апреля. Также о плохом самочувствии сообщили не менее восьми взрослых, работающих в школе и детском саду. Предполагается, что заболевших может быть больше.
По одной из версий, источником массового отравления могла стать скважина, обеспечивающая водоснабжение части посёлка. Свердловское отделение Роспотребнадзора сообщает, что скважина работает с нарушением санитарного законодательства.
Старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга сообщил Вечерним ведомостям, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
«Ранее ведомство подало в суд иск о понуждении к разработке проекта границ зоны санитарной охраны для источника, получению санитарно-эпидемиологического заключения на скважину. Суд удовлетворил требования»,
– сообщили в управлении.
Старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга сообщил Вечерним ведомостям, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
