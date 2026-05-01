Суд на месяц приостановил работу пищеблока детского сада после массового отравления в Большом Истоке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд на 30 суток приостановил работу пищеблока детского сада №8 «Колосок» после вспышки острой кишечной инфекции среди воспитанников.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, во время проверки детского сада сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе пищеблока. К административной ответственности привлекли юридическое лицо — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №30», к которому структурно принадлежит детский сад.
Отмечается, что в пищеблоке детсада обнаружили проросшую морковь, свёклу с плесенью. Овощи хранились без маркировки. Также у представителей Роспотребнадзора были претензии к кухне из-за несоблюдения проточности технологических процессов и отсутствия стола или доски для работы с тестом.
Сообщается, что в детском саду кишечную инфекцию выявили у девяти детей. У одного ребёнка лабораторно подтверждён ротавирусный энтерит. Ранее была информация, что в школе и детском саду вместе отравилось не менее 17 детей. Ситуацию под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Сообщается, что в детском саду кишечную инфекцию выявили у девяти детей. У одного ребёнка лабораторно подтверждён ротавирусный энтерит. Ранее была информация, что в школе и детском саду вместе отравилось не менее 17 детей. Ситуацию под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
