ТЦ «Красный» в Лесном закрыли за серьёзные нарушения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Городской суд закрытого административно-территориального образования Лесной рассмотрел иск о запрете деятельности местного торгового центра. В итоге работу ТЦ «Красный» решено временно прекратить из-за выявленных нарушений.Поводом для обращения в суд стали нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Ответчиками по делу выступили владельцы торгового комплекса, среди них — индивидуальные предприниматели Некрасова Е.С., Журавлев С.А., Юлдашева О.А. и Сизова Н.А. Также в числе ответчиков значилось общество с ограниченной ответственностью «ТП Кировский».В ходе разбирательства факты нарушений подтвердились в полном объёме. По итогам заседания суд удовлетворил исковые требования: ответчиков обязали незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений. Все необходимые мероприятия должны быть выполнены в установленный законом срок, который не может превышать трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Деятельность торгового центра запрещена до полного исправления ситуации. При этом, эксплуатация ТЦ «Красный», — указывают в суде, — может быть возобновлена и раньше указанного срока. Для этого владельцам необходимо документально подтвердить соблюдение всех требований. Мероприятие для возрастной категории 18+