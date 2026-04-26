Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В администрации Ленинского района Екатеринбурга начала работать горячая линия для жителей, «чьи условия жизнедеятельности были нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией в квартале улиц Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Вайнера и Радищева». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Обратиться за информацией можно по телефону +7 (343) 376-30-70. Сегодня, 26 апреля, звонки принимают с 14.00 до 19.00. В будние дни горячая линия будет работать с 09.00 до 18.00.
Ранее власти также предупредили о распространении недостоверной информации. В сети появились дипфейки с участием губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Авторы поддельных роликов сообщают о якобы положенных компенсациях за ущерб, причинённый в результате атаки беспилотников.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию