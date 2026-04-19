В Екатеринбурге намерены отреставрировать один из немногих сохранившихся исторических особняков ВИЗа
Здание должны приспособить для нужд молодёжного центра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» (УЗКР) разместило аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк» на улице Кирова, 36.
Начальная цена контракта составляет 1 миллион 152 тысячи, заявки принимаются до 7 мая.
Работы по разработке НПД должны быть выполнены в срок с 1 июня по 1 декабря 2026 года. Основанием для подготовки закупки служит задание Свердлохранкультуры от 29 декабря 2025 года.
Собственником здания является муниципалитет, пользователем — МБУ «Центр поддержки и развития молодежи Екатеринбурга "Город молодёжи"». Согласно техническому заданию УЗКР, утверждённому 27 февраля 2026 года, проект предусматривает ремонт и приспособление здания для нужд молодёжного центра — с перепланировкой помещений, заменой инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электрика), частичной заменой окон и дверей, ремонтом перекрытий и входных групп. Отдельным этапом предусмотрено устройство архитектурной подсветки южного и восточного фасадов. Всего проектом намечено четыре этапа работ: ремонт крыши, ремонт фасадов, ремонт помещений и подсветка.
На стадии разработки НПД подрядчику предстоит провести архитектурно-обмерные работы, комплексные научные исследования — с историко-архивными изысканиями и натурными обследованиями, — а также инженерно-техническое исследование конструкций, включая устройство не менее четырёх шурфов по фундаментам глубиной 2 метра и восьми зондажей по перекрытиям.
Здание на улице Кирова (бывшей Проезжей) — одно из немногих сохранившихся каменных строений исторического посёлка Верх-Исетского завода. Возведено во второй половине XIX века: в технической документации датой начала эксплуатации указан 1860 год. Впрочем,по архитектуре здание больше похоже на постройку рубежа XIX-XX веков. Двухэтажный особняк площадью 874,2 м² с усадебным комплексом, включавшим каменный флигель и ограду, обращает на себя внимание нехарактерным для архитектуры ВИЗа фасадным декором — «готическими» мотивами в сочетании с приёмами эклектики: карнизами с триглифами и метопами, стрельчатыми арками оконных проёмов второго этажа, штукатурными наличниками и лепным растительным орнаментом. Под госохрану здание поставлено в 2001 году.
Отметим, что судьба исторических зданий ВИЗа в последние годы складывалась печально: сразу несколько построек, начиная от классицизма XIX века и до эпохи конструктивизма начала XX века, были снесены, другие утратили статус ОКН и исключены из реестра. Так, был снесён дом Павла Яркова на улице Мельникова, бывший ДК Металлистов и другие постройки на территории завода Уралкабель, включая приходской дом и остатки Нагорной церкви, здания бывшей спичечной фабрики Василия Логинова конца XIX века, здание профтехкомбината ВИЗа. А остатки усадьбы Мельниковой на улице Долорес Ибаррури сейчас находятся в процессе исключения из реестра ОКН.
Начальная цена контракта составляет 1 миллион 152 тысячи, заявки принимаются до 7 мая.
Работы по разработке НПД должны быть выполнены в срок с 1 июня по 1 декабря 2026 года. Основанием для подготовки закупки служит задание Свердлохранкультуры от 29 декабря 2025 года.
Собственником здания является муниципалитет, пользователем — МБУ «Центр поддержки и развития молодежи Екатеринбурга "Город молодёжи"». Согласно техническому заданию УЗКР, утверждённому 27 февраля 2026 года, проект предусматривает ремонт и приспособление здания для нужд молодёжного центра — с перепланировкой помещений, заменой инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электрика), частичной заменой окон и дверей, ремонтом перекрытий и входных групп. Отдельным этапом предусмотрено устройство архитектурной подсветки южного и восточного фасадов. Всего проектом намечено четыре этапа работ: ремонт крыши, ремонт фасадов, ремонт помещений и подсветка.
На стадии разработки НПД подрядчику предстоит провести архитектурно-обмерные работы, комплексные научные исследования — с историко-архивными изысканиями и натурными обследованиями, — а также инженерно-техническое исследование конструкций, включая устройство не менее четырёх шурфов по фундаментам глубиной 2 метра и восьми зондажей по перекрытиям.
Здание на улице Кирова (бывшей Проезжей) — одно из немногих сохранившихся каменных строений исторического посёлка Верх-Исетского завода. Возведено во второй половине XIX века: в технической документации датой начала эксплуатации указан 1860 год. Впрочем,по архитектуре здание больше похоже на постройку рубежа XIX-XX веков. Двухэтажный особняк площадью 874,2 м² с усадебным комплексом, включавшим каменный флигель и ограду, обращает на себя внимание нехарактерным для архитектуры ВИЗа фасадным декором — «готическими» мотивами в сочетании с приёмами эклектики: карнизами с триглифами и метопами, стрельчатыми арками оконных проёмов второго этажа, штукатурными наличниками и лепным растительным орнаментом. Под госохрану здание поставлено в 2001 году.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отметим, что судьба исторических зданий ВИЗа в последние годы складывалась печально: сразу несколько построек, начиная от классицизма XIX века и до эпохи конструктивизма начала XX века, были снесены, другие утратили статус ОКН и исключены из реестра. Так, был снесён дом Павла Яркова на улице Мельникова, бывший ДК Металлистов и другие постройки на территории завода Уралкабель, включая приходской дом и остатки Нагорной церкви, здания бывшей спичечной фабрики Василия Логинова конца XIX века, здание профтехкомбината ВИЗа. А остатки усадьбы Мельниковой на улице Долорес Ибаррури сейчас находятся в процессе исключения из реестра ОКН. Мероприятие для возрастной категории 18+
