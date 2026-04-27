Бывший оперуполномоченный получил 15 лет колонии за убийства 25-летней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 57-летнему Владимиру Семенюку. Мужчина признан виновным в убийстве не менее пяти человек в составе банды.Преступления, согласно материалам следствия, были совершены в 1999 2000 годах. Будучи экс-сотрудником УВД, Семенюк вступил в устойчивую вооруженную группу. Банда была создана для нападений на граждан и незаконного обогащения. Оперуполномоченный лично участвовал в жестоких расправах.По версии следствия, 8 июня 2000 года Семенюк с сообщниками прибыли к тепловой камере в Кировском районе Екатеринбурга. Там находились три человека. Один из мужчин узнал в пришедших сотрудников милиции, ранее применявших к нему насилие, и попытался сбежать. Тогда Семенюк произвёл не менее восьми выстрелов в голову и грудь беглеца, а его подельники расстреляли очевидцев.В октябре 2000 года Семенюк получил заказ на убийство коммерсанта за 1000 долларов США. Шестнадцатого октября они в масках напали на жертву у мусорных контейнеров. Когда потерпевший попытался убежать, Семенюк выстрелил ему в грудь и голову, а соучастник трижды выстрелил из ружья. Мужчина скончался на месте.Ещё один эпизод произошел в ноябре 2000 года. Узнав о приезде коммерсанта с крупной суммой, банда организовала разбойное нападение. Предприниматель отказался отдавать деньги, и Семенюк выстрелил в голову его спутнице, а затем четырежды — в шею и туловище самого коммерсанта. Оба потерпевших скончались на месте, а злоумышленники похитили до 250 тысяч рублей.Долгие годы Семенюк оставался непойманным, но в мае 2024 года его задержали. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал подробные признательные показания и изобличил соучастников. Также бывший оперуполномоченный добровольно возместил моральный вред потерпевшим. Суд учёл это как смягчающие обстоятельства. Смягчающими были приняты также наличие малолетнего ребенка и раскаяние. Отягчающим фактором признано применение оружия.Суд назначил Семенюку 9 лет колонии строгого режима, а затем, по совокупности с предыдущим приговором 2005 года, окончательно определил 15 лет лишения свободы.Приговор пока не вступил в законную силу, — отмечают в суде. Мероприятие для возрастной категории 18+