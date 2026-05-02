По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 4, 6, 7 и 9 мая на линию выйдет экскурсионный трамвай-лекторий, посвященный Дню Победы, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Маршрут начнется в Южном депо. Затем вагон проследует по улицам 8 Марта, Радищева, Московской и проспекту Ленина, доедет до района УПИ, после чего отправится по улицам Уральской и Луначарского, а затем вернется через Радищева и улицу 8 Марта.
Во время поездки директор компании «Эльтранс» Нина Тропина расскажет пассажирам о том, как жил Свердловск в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия будет посвящена работе 59 эвакуационных госпиталей, размещению на Урале промышленных предприятий и выпуску военной продукции, включая тяжелые и легкие танки.
Кроме того, участники узнают об эвакуации коллекций Эрмитажа и животных Ленинградского зоопарка. Также маршрут пройдет мимо памятника Зайке, связанного с именем Агнии Барто и посвященного детям войны, и дома, откуда, по одной из версий, Юрий Левитан зачитывал сводки Совинформбюро.
Для екатеринбуржцев готовят экскурсию по Челябинску
27 апреля 2026
27 апреля 2026