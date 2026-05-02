По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 4, 6, 7 и 9 мая на линию выйдет экскурсионный трамвай-лекторий, посвященный Дню Победы, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Маршрут начнется в Южном депо. Затем вагон проследует по улицам 8 Марта, Радищева, Московской и проспекту Ленина, доедет до района УПИ, после чего отправится по улицам Уральской и Луначарского, а затем вернется через Радищева и улицу 8 Марта.

Во время поездки директор компании «Эльтранс» Нина Тропина расскажет пассажирам о том, как жил Свердловск в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия будет посвящена работе 59 эвакуационных госпиталей, размещению на Урале промышленных предприятий и выпуску военной продукции, включая тяжелые и легкие танки.

Кроме того, участники узнают об эвакуации коллекций Эрмитажа и животных Ленинградского зоопарка. Также маршрут пройдет мимо памятника Зайке, связанного с именем Агнии Барто и посвященного детям войны, и дома, откуда, по одной из версий, Юрий Левитан зачитывал сводки Совинформбюро.


23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
