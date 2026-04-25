«О чем просили? Почти все, отпустить на фронт»: свердловский омбудсмен рассказала о посещении СИЗО-1
Фото: Татьяна Мерзлякова
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. По ее словам, старейший следственный изолятор региона «преображается», а «ремонт охватывает корпус за корпусом».
Как отметила омбудсмен, сейчас учреждение загружено меньше обычного. При этом, по мнению Татьяны Мерзляковой, часть находящихся под стражей могла бы ожидать суда под домашним арестом.
Во время визита она встретилась с арестованными и подследственными. Один из вопросов касался обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Других серьезных жалоб, по словам омбудсмена, не поступило.
Особое внимание Татьяна Мерзлякова обратила на то, что многие содержащиеся в изоляторе выразили желание отправиться на фронт. По ее словам, почти все, с кем ей удалось пообщаться, просили помочь им попасть на передовую. Этот вопрос она намерена обсудить с военным комиссаром Свердловской области, однако окончательное решение, как подчеркнула омбудсмен, во многом зависит от позиции следствия.
В январе омбудсмен уже посещала СИЗО-1. Тогда заключенные не обращались с жалобами.
Близкие считают, что их силой заставляют писать заявление на фронт. Просятся добровольно. Общаюсь на разные темы. Но всегда, в разных камерах, звучит вопрос: как пойти вовремя на передовую,
— пишет Татьяна Мерзлякова
