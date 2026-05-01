В пресс‑службе свердловского губернатора не стали называть произошедшее в Екатеринбурге «нападением»
В пресс‑службе губернатора Свердловской области Дениса Паслера не стали называть произошедшее сегодня «нападением», пишет издание «Подъём».
Там также подчеркнули, что «активно бежавший к губернатору» человек никак не повлиял на рабочий график главы региона.
Некоторые СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что мужчина, пытавшийся добежать до Паслера, был нетрезв и оказывал сопротивление при задержании.
«Вряд ли это можно называть нападением. Человека задержали. Он бежал, активно бежал к губернатору, его задержали и передали в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. Если смотреть на видео, он [Паслер] даже не заметил»,
– цитирует издание.
