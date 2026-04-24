В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером

14.54 Суббота, 2 мая 2026
Фото: Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел 1 мая во время праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, на улице Репина. По данным суда, мужчина пытался пройти к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, однако его остановили сотрудники службы безопасности. После этого он начал нецензурно выражаться.

В отношении Серика Таспакова составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На заседании он полностью признал свою вину.

Суд назначил жителю Оренбургской области наказание в виде административного ареста на 14 суток. Денис Паслер ранее шесть лет возглавлял Оренбургскую область, где дважды побеждал на губернаторских выборах.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2026
Руководителей екатеринбургского СИЗО-1 обвиняют в халатности после побега двух арестантов
30 апреля 2026
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге отправили в СИЗО
23 апреля 2026
В Екатеринбурге оператор «УЭТП» присвоил 12 миллионов рублей и проиграл половину на ставках
27 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
