В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.Инцидент произошел 1 мая во время праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, на улице Репина. По данным суда, мужчина пытался пройти к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, однако его остановили сотрудники службы безопасности. После этого он начал нецензурно выражаться.В отношении Серика Таспакова составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На заседании он полностью признал свою вину.Суд назначил жителю Оренбургской области наказание в виде административного ареста на 14 суток. Денис Паслер ранее шесть лет возглавлял Оренбургскую область, где дважды побеждал на губернаторских выборах.Мероприятие для возрастной категории 18+