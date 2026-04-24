Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
Фото: Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Инцидент произошел 1 мая во время праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, на улице Репина. По данным суда, мужчина пытался пройти к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, однако его остановили сотрудники службы безопасности. После этого он начал нецензурно выражаться.
В отношении Серика Таспакова составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На заседании он полностью признал свою вину.
Суд назначил жителю Оренбургской области наказание в виде административного ареста на 14 суток. Денис Паслер ранее шесть лет возглавлял Оренбургскую область, где дважды побеждал на губернаторских выборах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
